Furti di fiori e vasi dalle tombe: «Servono le telecamere» 

Un gesto che offende la memoria di chi non c’è più e scatena l’indignazione di chi è già segnato dal dolore della perdita. Al cimitero comunale di Quartucciu, i fiori freschi durano ben poco: i furti, come segnalato in massa dai cittadini nelle ultime settimane, sono all’ordine del giorno.

Spesso, gli omaggi portati ai propri cari defunti non resistono neanche il tempo di una giornata, prima di essere portati via. I trafugamenti, oltretutto, non riguarderebbero soltanto i fiori. Dalle lapidi, infatti, vengono sottratti anche vasi, contenitori per l’acqua, e nel recente periodo pasquale ne hanno fatto le spese anche tante croci di palma portate in cimitero dopo essere state fatte benedire. In alcuni casi, vengono segnalati persino veri e propri danni agli oggetti adagiati sulle tombe, che siano lampade o giocattoli per i più piccoli che non ci sono più.

«Non c’è più rispetto neanche per i morti, negli anni è sempre stato così, anche i fiori dei cuscini dopo i funerali vengono subito trafugati», osserva Anna Fulgheri. «Purtroppo, senza controlli la gente fa quello che vuole, tanto chi li vede? Se cominciassero a essere beccati sicuramente ci ripenserebbero», fa eco Roberta Murru. In città c’è anche chi chiede di apporre più telecamere che operino da deterrente.

