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Le proteste
03 novembre 2026 alle 00:23

Furti di fiori e troppi rifiuti in cimitero 

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Bidoni pieni e disagi al cimitero comunale di via Marconi. In questi giorni di grande afflusso al camposanto, in concomitanza con la festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, si sono scatenati anche gli incivili.

Nonostante i contenitori sistemati ai lati dei lavandini, sia ai piani terra che sulle rampe, siano esclusivamente destinati alla raccolta dei fiori recisi, c’è chi vi ha gettato dentro di tutto: dalle immancabili bottiglie di plastica, alle confezioni dei fiori e persino contenitori di detersivi utilizzati probabilmente per pulire le sepolture. Il tutto ha creato un odore non certo gradevole.Non sono mancate poi le proteste, come sempre accade, per i furti di fiori e altri oggetti dalle tombe.

Intanto ieri pomeriggio una grande folla di fedeli ha partecipato alla messa in cimitero celebrata da tutti i sacerdoti della forania di Quartu.

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