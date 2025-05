Furti di fiori, denunce in aumento 

Un gesto che spesso lascia impotenti, sconfortati dalla ferita di veder sottratto il proprio gesto d’amore verso un parente o un amico che non c’è più.

Nel silenzio dei viali del cimitero di Monserrato, i fiori freschi portati in omaggio ai propri cari durano poco. Spesso nemmeno una giornata, finendo per essere trafugati e portati verso altre tombe.

Sono tantissime le segnalazioni di furti, che non risparmierebbero neanche i mazzi di fiori finti, i vasi e altri oggetti, come rosari e palme benedette. «Se non ci si può permettere un fiore, si può porgere anche soltanto una preghiera», è il pensiero che tanti affidano ai social dopo aver documentato con sdegno l’ennesimo episodio.

Le testimonianze

«Mio padre e i miei suoceri sono tumulati al piano superiore del cimitero. Svariate volte i mazzi di fiori freschi scompaiono il giorno dopo averli messi», racconta Veronica Ragatzu. «Le prime volte abbiamo pensato al vento, ma abbiamo provato a metterli finti legandoli al vaso con lo spago, ed è proprio dallo spago tagliato che abbiamo avuto la conferma che venivano rubati. Inutile lamentarsi con gli operatori del cimitero, loro non hanno colpa, ma è triste dover lasciare i nostri cari senza fiori perché avvengono queste cose».

Una problematica tristemente nota anche in tanti altri centri nell’hinterland, complicata da arginare. «Ho portato fiori al mio bambino di domenica, ero riuscita a prendergli un bel mazzetto, il che non è sempre possibile. Dopo pochi giorni sono tornata a trovarlo e c’erano soltanto due o tre fiori», spiega Ivone Maria Soares. «Mi hanno detto che poteva essere dovuto al vento, ma si trattava di fiorellini piccoli, che non sarebbero certamente rimasti se la causa fosse stata il vento».

Sul muro che circonda il camposanto campeggia la segnalazione di “area videosorvegliata”. Ma per il momento, le telecamere puntano solo verso l’esterno. «Sorvegliano i parcheggi», chiarisce l’assessore Saverio De Roma, con delega ai Servizi cimiteriali.

«Più controlli»

«In merito alla problematica si è comunque deciso di rinforzare i controlli degli operatori, per vigilare in maniera più approfondita nell’area e segnalare eventuali attività sospette alle autorità competenti».

Dall'assessore la condanna risoluta agli episodi di furto. «Invitiamo questi soggetti a usare il buon senso e ad avere rispetto di ogni defunto e delle persone che vanno a trovare i propri cari», dichiara De Roma. «Ciò che infastidisce non è il prezzo di ciò che viene rubato, ma quello che rappresenta, in quanto si priva il defunto di un gesto d’affetto dei propri parenti. Oltretutto, anche per stare bene con sé stessi, appare inopportuno portare ai propri cari fiori che sono stati sottratti ad altri».

