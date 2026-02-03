Furti di armi, più controlli e telecamere nel territorio 

L’ennesimo furto di armi in Marmilla risale a qualche giorno fa. Quando erano stati rubati sei fucili da caccia da una abitazione alla periferia di Ales. E ieri puntuale in prefettura è stato riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica allargato ai sindaci dei paesi in cui recentemente si sono verificati i furti (Albagiara, Ales, Baressa, Gonnosnò, Gonnostramatza, Pau, Pompu, Simala, Villa Verde e Usellus).

È stato analizzato il fenomeno e durante l’incontro «è emerso che il fenomeno è costantemente monitorato dalle forze dell’ordine e che, al momento, il quadro complessivo non presenta elementi tali da generare particolari allarmismi». Anche se va ricordato che i furti si ripetono ormai da circa due anni.

Il Comitato ha ribadito l’importanza di potenziare e mantenere attivi i sistemi di videosorveglianza e il prefetto Salvatore Angieri ha suggerito ai sindaci di valutare la possibilità di associarsi come enti per partecipare al bando del Ministero per la videosorveglianza. Inoltre ha ribadito la necessità di ricordare ai cittadini l’obbligo del rispetto delle norme per la corretta custodia delle armi e di promuovere campagne di sensibilizzazione per utilizzare sistemi antintrusione e telecamere.

Infine è stato disposto un potenziamento dei controlli del territorio. ( v.p. )

