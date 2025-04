Furti di armi e soldi, allarme in Marmilla 

Puntano alle armi ma non disdegnano soldi e gioielli. In Marmilla ormai i ladri sembrano aver alzato l’asticella con blitz mirati e studiati nei dettagli come quello di due giorni fa messo a segno a casa del sindaco di Villa Verde, dove sono stati rubati fucili e denaro. Qualche giorno prima altra incursione a Pompu e in un bar di Albagiara. Sono soltanto gli ultimi di una lunga lista di furti che da diversi mesi si registrano nei paesini e nelle aziende agricole della zona creando grande allarme fra la popolazione.

Il colpo

A Villa Verde i ladri sono entrati in azione sabato notte, quando nella casa del sindaco Sandro Marchi non c’era nessuno. Sono andati quindi a colpo sicuro e hanno portato via un fucile ma anche oggetti di valore. Quando i proprietari sono rientrati si sono subito resi conto di aver avuto visite non gradite, così è partita la segnalazione ai carabinieri. Immediate le indagini, al vaglio degli investigatori anche i filmati del sistema di videosorveglianza del paese. Il sindaco Sandro Marchi preferisce non commentare «c’è un’indagine in corso, aspettiamo». E intanto nel piccolo paese si vive con una certa preoccupazione anche perché due settimane fa i ladri ci avevano già provato: erano entrati in azione ma non erano riusciti a mettere il segno il colpo.

L’escalation

Identica paura si respira anche fra Pompu e Albagiara, dove le scorribande dei ladri non sono mancate nelle ultime settimane. A Pompu è stato preso di mira un anziano che vive da solo: dalla sua casa sono stati portati via un fucile e una pistola. Ad Albagiara invece i ladri sono entrati in un bar e hanno scassinato una delle slot machine. A fine febbraio quattro fucili da caccia, regolarmente detenuti e custoditi, erano stati rubati dalla casa di un imprenditore a Baradili e ancor prima altri furti e episodi di microcriminalità si erano registrati a Pau, Albagiara e Simala. E poi furti di gioielli e soldi, incursioni nelle campagne e nelle aziende agricole ma anche furti di auto, colpi nei bar e danneggiamenti ai sistemi di videosorveglianza.

La situazione è piuttosto critica, le indagini delle forze dell’ordine vanno avanti e proseguono le attività di controllo e prevenzione. Una delle ipotesi è che nel vasto territorio della Marmilla possa esserci una rete di criminali legata a bande di altre zone dell’Isola, soprattutto del Nuorese e dell’Ogliastra, in particolare a quelle specializzate negli assalti ai portavalori.

