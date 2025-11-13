VaiOnline
Usellus.
14 novembre 2025 alle 00:28

Furti di animali e attrezzi agricoli, scattano le denunce 

Da tempo le campagne della Marmilla, ma anche le abitazioni sono prese di mira dai ladri. Questa volta però è andata male a un 36enne della zona ritenuto responsabile di un recente furto in un’azienda agricola nelle campagne di Usellus. L’uomo è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri della stazione di Usellus in collaborazione con i colleghi di Asuni e Ruinas.
Grazie ai filmati delle telecamere del paese, i carabinieri in brevissimo tempo sono riusciti a risalire al 36enne. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni capretti e agnellini oltre a numerose attrezzature utilizzate per la mungitura del bestiame. Da qui l’immediata denuncia alla Procura per furto aggravato.
Proprio in Marmilla nei mesi scorsi si erano registrati numerosi furti nelle aziende ma anche nelle case, dove spesso venivano rubati fucili da caccia e altre armi. Negli ultimi tempi sono stati intensificati i servizi di prevenzione e i controlli per i reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga, il comandante provinciale Steven Chenet ricorda anche l’importanza della collaborazione fra i carabinieri e i cittadini. ( v.p. )

