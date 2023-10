Furti d’auto, settimana nera 

Settimana nera per i furti d'auto ad Assemini. I proprietari che si sono visti rubare la macchina hanno provato a pubblicare sui gruppi social della cittadina le foto nella speranza di poterle ritrovare. Qualcuno è stato davvero sfortunato e nel giro di dieci minuti di furti ne ha subiti due.

La beffa

Antonio Caddeo si è visto rubare la sua auto e quella della moglie da sotto casa la notte tra il 4 e il 5 di ottobre nella zona di via Coghe, dove erano parcheggiate a poca distanza l'una dall'altra. «Mia moglie era in ospedale - racconta Caddeo- dovevo andare a prenderla ma quando sono arrivato in strada mi sono accorto che mancavano entrambe le auto. Certo non sono macchine di valore, una Fiat Punto e una Ford Focus vecchiotte, ma facevano il loro dovere. La Punto aveva la carrozzeria rovinata, ma il motore era perfetto perché ne ho sempre avuto cura. Se non riusciamo a ritrovarle, sarò costretto a comprarne un'altra».

Le indagini

I ladri sono stati ripresi da tre diversi sistemi di videosorveglianza privati, i video sono già stati acquisiti e visionati dai carabinieri. Secondo Angelo Caddeo, i ladri hanno prima rubato la Punto, dopo circa 10 minuti sono tornati e hanno portato via la Focus: impossibile riconoscerli perché erano incappucciati. «Credo che si tratti di professionisti - aggiunge Caddeo - sono stati rapidi. Le mie auto hanno il Gps che si installa con certi tipi di assicurazione, quindi quando mi sono reso conto del furto, ho chiamato subito la Compagnia assicurativa che ha potuto localizzarle per l'ultima volta nel piazzale di via Risorgimento proprio davanti al campo sportivo di Santa Maria. Mi sono precipitato lì, ma delle mie auto neanche l'ombra. Da quel momento si sono perse le tracce, probabilmente i ladri si sono fermati lì per disinstallare il Gps».

I raid

In compenso però in quello stesso piazzale è stata ritrovata una Y10, della quale era stato denunciato il furto negli stessi giorni. L'auto era priva della centralina e di qualche altro pezzo, molto probabilmente era stata rubata proprio per cannibalizzare i ricambi. Denunciato, nella stessa settimana anche il furto di una Fiat Seicento e di una Ford Ranger. Nella zona di via Coghe, qualche giorno fa era stata ritrovata una Toyota Yaris, e due giorni dopo era stata data alle fiamme una Mercedes che però non risultava rubata. Data l'emergenza sono stati raddoppiati i servizi di vigilanza notturna dei carabinieri.

