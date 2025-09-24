Furti d’auto: i ricambi finiscono al Nord 

Erano state sequestrate quattro anni fa nell’ambito di un’inchiesta per evasione fiscale della Procura di Monza, ma poi si è scoperto che le auto di grossa cilindrata appartenute agli indagati avevano numeri di matricola differenti rispetto a quelli indicati nei libretti. Non solo. Anche molti componenti del motore appartenevano a veicoli rubati nel Cagliaritano e poi smontati, finiti ad alimentare il mercato nero dei ricambi. Stessa cosa, a febbraio di quest’anno: un Suv fermato a Milano risultava il frutto di un assemblaggio di alcuni veicoli rubati in Spagna, in Campania e nel capoluogo isolano. Da qui l’invio per competenza alla Procura di Cagliari di una notizia di reato, così da riuscire a scoprire dove sia la «fabbrica dei ricambi».

Gli accertamenti

Alcuni mezzi risultati poi irregolari, bloccati per una sospetta ricettazione, erano stati controllati anche tempo fa in città e sottoposti a sequestro penale: si trattava di un Suv della Ford e uno della Toyota, con numeri di telaio incompatibili con il motore e il resto della carrozzeria. Coincidenza sospetta era che, in ambedue i casi, erano stati acquistati in Lombardia da ignari acquirenti cagliaritani: in un caso il proprietario è stato iscritto nel registro degli indagati per ricettazione e poi archiviato, nel secondo caso nemmeno iscritto perché l’auto era stata acquistata con bonifico e l’uomo ha consegnato alla polizia giudiziaria tutte le coordinate della transazione e i messaggi con il venditore, dimostrando così la sua assoluta buona fede.

Il fascicolo

Il sospetto è che ci siano stati, soprattutto negli ultimi anni, dei furti mirati di vetture di fascia media e medio-alta, poi trasferite di nascosto in capannoni e officine clandestine dove vengono smontate. I pezzi poi, in qualche modo, riescono a prendere il mare per finire in officine delle province del Nord Italia a all’estero. Un giro d’affari impossibile da quantificare, anche perché per il momento non è ancora chiaro quanti veicoli siano stati rubati. In un caso, almeno stando agli atti trasmessi dagli investigatori cagliaritani, è stato ricostruito che una parte dei pezzi rubati scoperti in un Suv intercettato a Monza, provenissero da un mezzo di un’attività di autonoleggio di Elmas che era stato preso a noleggio da un un turista nell’estate 2023. Già in passato, invece, i carabinieri di alcuni centri del Cagliaritano avevano scoperto che le ruote e i pezzi di veicoli rubati nel capoluogo e nell’area metropolitana finivano in officine della zona tra Muravera e Tortolì.

