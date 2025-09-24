VaiOnline
L'inchiesta.
25 settembre 2025

Furti d'auto: i ricambi finiscono al Nord 

Veicoli sequestrati in Lombardia con pezzi di mezzi rubati nel Cagliaritano 

Erano state sequestrate quattro anni fa nell’ambito di un’inchiesta per evasione fiscale della Procura di Monza, ma poi si è scoperto che le auto di grossa cilindrata appartenute agli indagati avevano numeri di matricola differenti rispetto a quelli indicati nei libretti. Non solo. Anche molti componenti del motore appartenevano a veicoli rubati nel Cagliaritano e poi smontati, finiti ad alimentare il mercato nero dei ricambi. Stessa cosa, a febbraio di quest’anno: un Suv fermato a Milano risultava il frutto di un assemblaggio di alcuni veicoli rubati in Spagna, in Campania e nel capoluogo isolano. Da qui l’invio per competenza alla Procura di Cagliari di una notizia di reato, così da riuscire a scoprire dove sia la «fabbrica dei ricambi».

Gli accertamenti

Alcuni mezzi risultati poi irregolari, bloccati per una sospetta ricettazione, erano stati controllati anche tempo fa in città e sottoposti a sequestro penale: si trattava di un Suv della Ford e uno della Toyota, con numeri di telaio incompatibili con il motore e il resto della carrozzeria. Coincidenza sospetta era che, in ambedue i casi, erano stati acquistati in Lombardia da ignari acquirenti cagliaritani: in un caso il proprietario è stato iscritto nel registro degli indagati per ricettazione e poi archiviato, nel secondo caso nemmeno iscritto perché l’auto era stata acquistata con bonifico e l’uomo ha consegnato alla polizia giudiziaria tutte le coordinate della transazione e i messaggi con il venditore, dimostrando così la sua assoluta buona fede.

Il fascicolo

Il sospetto è che ci siano stati, soprattutto negli ultimi anni, dei furti mirati di vetture di fascia media e medio-alta, poi trasferite di nascosto in capannoni e officine clandestine dove vengono smontate. I pezzi poi, in qualche modo, riescono a prendere il mare per finire in officine delle province del Nord Italia a all’estero. Un giro d’affari impossibile da quantificare, anche perché per il momento non è ancora chiaro quanti veicoli siano stati rubati. In un caso, almeno stando agli atti trasmessi dagli investigatori cagliaritani, è stato ricostruito che una parte dei pezzi rubati scoperti in un Suv intercettato a Monza, provenissero da un mezzo di un’attività di autonoleggio di Elmas che era stato preso a noleggio da un un turista nell’estate 2023. Già in passato, invece, i carabinieri di alcuni centri del Cagliaritano avevano scoperto che le ruote e i pezzi di veicoli rubati nel capoluogo e nell’area metropolitana finivano in officine della zona tra Muravera e Tortolì.

