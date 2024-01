Furti, danneggiamenti e pascoli abusivi 

Terreni invasi da pecore e mucche, recinzioni divelte e in qualche caso trafugate. Le campagne di Dolianova da mesi sono diventate terra di nessuno. Una situazione insostenibile per molti proprietari che un anno fa, dopo lo scioglimento della compagnia barracellare, avevano sollecitato più controlli nel territorio attraverso una raccolta di firme e un appello rivolto ad amministratori e forze dell’ordine. «Non è cambiato nulla - dice Pierangelo Frigau, pensionato, titolare di un uliveto - continuo a ricevere lamentele. Il problema è sempre lo stesso: il bestiame che entra indisturbato nei terreni causando danni enormi».

La situazione

Ma non è solo il pascolo abusivo a preoccupare: furti e danneggiamenti sono all’ordine del giorno. La scorsa settimana, da un uliveto, è stato rubato un grosso quantitativo di legna da ardere appena tagliata. Una beffa per i proprietari che in un’annata pessima per le olive speravano di ammortizzare le spese con la vendita del legname.

Il tema dell’assenza di controlli è stato affrontato a luglio in un incontro in Comune alla presenza di amministratori, proprietari e forze dell’ordine. «Da quella riunione non ho più sentito nessuno – afferma Cristian Zedda, proprietario di un uliveto – in campagna non si può lasciare nulla. Anche le cose di poco valore vengono subito rubate».

Barracelli

Una situazione che, a lungo andare, potrebbe creare problemi ancora più seri. La ricostituzione della compagnia barracellare sembra per ora difficilmente percorribile. «I barracelli continuano a rappresentare una priorità – assicura l’assessore all’Agricoltura Chicco Fenu – ci sono però molte difficoltà a reperire nuovi componenti. Il modello adottato finora è diventato anacronistico. Bisogna pensare a soluzioni alternative al passo con i tempi. Le compagnie sono formate da volontari ma operano come un corpo di polizia aggiunto. Di questo bisogna tener conto».

Il dibattito

Tra le loro funzioni ci sono la prevenzione dell’abigeato, il contrasto del pascolo abusivo, la tutela della proprietà privata con il contributo finanziario dei proprietari. Per far questo servono risorse ma tra i titolari dei terreni ci sono forti resistenze ad affrontare un impegno economico. «Nel frattempo si potrebbero trovare due barracelli e nominarli agenti di sicurezza – è la proposta di Frigau – questo garantirebbe un minimo di sorveglianza. Se si continua così saranno sempre di più i terreni abbandonati e continuerà la fuga dei giovani dalle campagne. La vocazione agricola del paese deve essere tutelata. Una soluzione va assolutamente trovata».

RIPRODUZIONE RISERVATA