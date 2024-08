Furti d’acqua in serie nel centro sportivo comunale 

Siccità prolungata e temperature elevate hanno notevolmente ridotto la portata delle fonti naturali e dei pozzi presenti nel territorio del Parteolla, così per far fronte alla carenza della risorsa idrica qualcuno ha pensato di risolvere il problema in modo inappropriato andando a prelevare l’acqua da impianti pubblici. È quanto sta accadendo a Soleminis, dove negli ultimi tempi ci sono stati diversi prelievi non autorizzati di ingenti quantitativi d’acqua potabile dal Centro sportivo comunale “Maurilio Vargiu” lungo la Strada provinciale 12, che collega il paese alla Statale 387. Episodio segnalato con un post di condanna sul pagina Facebook del Comune.

«Non è la prima volta che succede, ci sono giunte diverse segnalazioni», dice il sindaco Fedele la Delfa: «È un atto ingiustificabile anche se si trattasse di un caso di necessità. Per questo basta rivolgersi ai nostri uffici sempre disponibili a venire incontro alle esigenze dei cittadini. L’amarezza è grande anche perché le incursioni avvengono nelle ore notturne, quando si pensa di poter agire indisturbati. C'è invece un sistema di videosorveglianza perfettamente attivo, collegato alla caserma che ci ha segnalato questo movimento sospetto». Occorrerà ora verificare se le immagini saranno sufficienti per individuare i responsabili che, se identificati, dovranno rispondere dell’accusa di furto o appropriazione indebita.

Il Comune intensificherà i controlli e la vigilanza per evitare altri prelievi non autorizzati.

