Furti continui nelle case in costruzione 

Furti in serie in un cantiere edilizio a Decimomannu, in via Mozart. La Ibbc srl, società che costruisce e vende appartamenti e villette, ha presentato una denuncia per un furto per un valore totale di diverse migliaia di euro. «È il terzo che subiamo nell’arco di un anno», dichiara l’amministratrice della società, Rosanna Cadoni: stavolta, prosegue, «qualcuno si è introdotto nel nostro cantiere, questa volta forzando una porta del valore di 2.000 euro e rubando, all’interno degli appartamenti ormai finiti, uno scaldabagno, una pompa di calore, un fan-coil e un inverter per l’impianto fotovoltaico». Una situazione insostenibile, quella denunciata dalla società: «Con i tempi che corrono, tre furti di questa portata, dal valore medio di circa seimila euro ciascuno, possono mettere in ginocchio un’impresa. Non si può andare avanti così. Ci domandiamo, per cosa dobbiamo lavorare?»

Sono parole di sgomento e rabbia, cui però segue la gratitudine per le grandi manifestazioni di solidarietà e il sostegno ricevuto dai cittadini di Decimomannu, che intendono mettere a disposizione le registrazioni delle loro telecamere di sorveglianza, nonché dai clienti, dai fornitori e dall’amministrazione comunale, «in particolare – prosegue Cadoni – dalla sindaca Monica Cadeddu, che ha avuto la premura di contattarci subito, non appena informata».

«Più sicurezza»

Attraverso alcune voci che circolano nel paese, aggiunge l’amministratrice della società, «sentiamo parlare di un possibile coinvolgimento di un furgone bianco, condotto da persone che non sono di Decimomannu ma che abitano nelle campagne circostanti».

Saranno le autorità competenti a fare chiarezza sull’accaduto, ma questo «ennesimo furto che subiamo – conclude Rosanna Cadoni – mette in evidenza anche la penuria di forze dell’ordine nel territorio». Più sicurezza e più vigilanza: è la richiesta della società vittima del furto, e «una maggiore presenza di uomini e mezzi, anche a Decimomannu».

Elmas

Intanto i carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno denunciato tre persone per invasione di edifici e danneggiamento: si tratta di un 49enne di Decimomannu, disoccupato, una 37enne cagliaritana e la suocera di quest’ultima, 74 anni. Insieme al figlio minorenne della cagliaritana, i tre si erano introdotti in un appartamento a Elmas: secondo gli investigatori volevano occuparlo. Tentativo sventato dall’intervento dei militari.

