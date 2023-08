Furti continui di fiori e rosari, i ladri oltraggiano il riposo dei defunti 

Un dolore nel dolore. Succede al cimitero di Sestu, dove in tanti denunciano i furti di fiori e non solo. Il problema è all’ordine del giorno, come racconta tra i tanti Letizia Bullita: «Che rubino i fiori capita spesso, ma a me hanno rubato anche il rosario che avevo sulla tomba di mio padre. E vedo spesso dopo un funerale gente prendere fiori da quelli lasciati per il defunto, e spartirseli. Una vera vergogna». Mentre Maria Littera ricorda: «Avevo lasciato un mazzo sulla tomba di mio padre da un paio d’ore, sono ritornata per caso e non c’erano già più». Riprovazione generale tra i frequentatori del cimitero, e c’è chi propone l’utilizzo delle telecamere. «Purtroppo si fa da sempre», racconta Pierluigi Serra, da tanti anni custode del cimitero sestese, «purtroppo non posso chiedere a tutti perché spostano i fiori perché magari mi risponderebbero di essere dei parenti. E mettere le telecamere non sarebbe possibile per ragioni di privacy». Sull’argomento torna anche la sindaca Paola Secci: «Ci dispiace sentire queste notizie che offendono la sensibilità della maggior parte dei cittadini che si comportano bene. In questo periodo il cimitero avrà lavori di manutenzione straordinaria e anche di aumento dei loculi».

