Furti collegati al consumo di droga 

«Il paese è in balìa di quattro tossicodipendenti. Chiedo più pressione da parte delle forze dell'ordine. Non si può andare avanti così». Dopo l’ennesimo furto ai danni di un’attività commerciale in pieno centro, il sindaco Ignazio Locci interviene sul fenomeno.

Dobbiamo essere chiari, il problema è la droga. Questi fenomeni non sono ascrivibili alla criminalità - ha detto il sindaco Ignazio Locci - ma al fatto che ci sono quattro tossicodipendenti che per procurasi una dose non si fanno problemi a rubare e danneggiare». L’intervento fa seguito all’esasperazione delle vittime e dei cittadini in generale che cominciano a parlare di ronde notturne da organizzare. «C’è bisogno di una forte presenza delle forze dell'ordine potenziando l'organico locale e tanta pressione - ha aggiunto il sindaco - far sentire la presenza dello stato è fondamentale. Bisogna difendere le persone oneste e per bene. Smantellare ogni piccola centrale di criminalità legata a questo mondo». Anche sui social il tam tam ripete che si tratterebbe di persone note tra gli utilizzatori di sostanze stupefacenti. Dal Comune si pensa di cominciare a intraprendere azioni mirate alla prevenzione del fenomeno. «Come amministrazione - conclude Locci - credo che inizieremo una campagna contro l’uso delle droghe, anche la formazione delle giovani generazioni su questi temi e sugli effetti devastanti è importante per prevenire i fenomeni negativi». L’invito è quello di denunciare gli eventuali furti ai carabinieri o in commissariato. Un modo questo che andrebbe a rafforzare la richiesta del sindaco di avere più forze dell’ordine in paese.

