VaiOnline
Carbonia-Sant’Antioco-Villaperuccio.
04 novembre 2025 alle 01:21

Furti, anche il parroco fa la ronda  

Dopo i colpi in chiesa, vigila anche don Diego. E i sindaci scrivono al ministro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un parroco, a Villaperuccio, che partecipa alle ronde anti-ladri, e i sindaci che firmano tutti insieme una lettera urgente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, ai quali sollecitano «un intervento immediato contro l’escalation di furti» spiegando che «la percezione di impunità si sta radicando». Il dito è puntato contro i frequenti casi di effrazioni e colpi messi a segno anche in pieno giorno, che stanno generando rabbia e insicurezza tra i residenti di vari centri della provincia. Negli ultimi mesi l’ondata di furti si è fatta impressionante.

Arrestato e rilasciato

A Sant’Antioco , domenica scorsa, i ladri hanno svaligiato una casa mentre i titolari erano al cimitero: i carabinieri hanno fermato un sospettato, ma l’arresto non è stato convalidato dal magistrato, e l’uomo è stato liberato. Un episodio che ha ulteriormente ampliato il senso di frustrazione diffuso tra i cittadini: «Non si sentono al sicuro – spiega il sindaco Ignazio Locci – e percepiscono una mancanza di giustizia. Anche quando si interviene in flagranza o si recupera la refurtiva, spesso gli autori restano impuniti».

Da Giba , il sindaco Andrea Pisanu rincara: «Chiediamo al ministro Piantedosi di aiutarci ad affrontare un fenomeno che rischia di degenerare. L’esasperazione cresce, e con essa il rischio che qualcuno scelga di farsi giustizia da solo». Le amministrazioni locali temono che la situazione possa generare tensioni sociali e investigano sul fabbisogno di un rafforzamento degli strumenti normativi e del presidio delle forze dell’ordine.

In ronda col parroco

Resta alta la tensione a Villaperuccio, dove qualche sera fa, per l’ennesimo allarme furto scattato in paese, alcune persone hanno tentato di rubare in chiesa e l’edificio sacro è stato circondato da diversi cittadini, molti dei quali armati di bastoni: una ronda di circa 60 persone presidia le aree ritenute più a rischio, in particolare la chiesa della Beata Vergine del Rosario. Partecipa anche il parroco don Diego Cerniglia: «Sì, anche io faccio le ronde. Mi trattengo a lungo in parrocchia e giro dove vivono persone più fragili e sole». La mobilitazione in paese è scaturita dopo due intrusioni in chiesa in pochi giorni: nella prima sono stati rubati 2.400 euro, nella seconda sono state sottratte le vesti della Madonna e compiuti danni alla struttura. Durante la messa in commemorazione dei defunti, il sacerdote ha invitato i fedeli alla calma ma ha raccomandato di non abbassare la guardia, ringraziando la comunità per le offerte destinate ai lavori rimasti in sospeso per via dei furti.

Auto e negozi nel mirino

Ieri a Carbonia gli agenti del commissariato locale hanno ritrovato una Fiat 600 del 1968 rubata nella notte tra sabato e domenica in via Messina: le indagini, avviate dopo una serie di furti in città e nei centri del basso Sulcis, hanno portato anche alla denuncia di un uomo. L’utilitaria era stata portata via da un garage insieme a utensili da lavoro e motoseghe dopo aver forzato la serranda.

Quella stessa notte, i malviventi hanno anche tentato (senza successo) di irrompere in una macelleria e svaligiato una pasticceria forzando l’inferriata sul retro e rubando merce indispensabile alla lavorazione quotidiana.

Le segnalazioni continuano anche per furti d’auto: una Fiat Punto è stata rubata sempre a Carbonia, in piazza Mercato, e un mezzo commerciale Iveco Daily tra Giba e Piscinas. Le indagini del commissariato di via Trieste procedono senza sosta, mentre sul territorio cresce la mobilitazione di cittadini e istituzioni.

L’appello è unanime: serve una risposta istituzionale chiara, risorse adeguate e una presenza rafforzata delle forze dell’ordine per ridare fiducia nello Stato e sicurezza reale alle comunità del Sulcis.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 