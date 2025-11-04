Furti, anche il parroco fa la ronda  

Un parroco, a Villaperuccio, che partecipa alle ronde anti-ladri, e i sindaci che firmano tutti insieme una lettera urgente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, ai quali sollecitano «un intervento immediato contro l’escalation di furti» spiegando che «la percezione di impunità si sta radicando». Il dito è puntato contro i frequenti casi di effrazioni e colpi messi a segno anche in pieno giorno, che stanno generando rabbia e insicurezza tra i residenti di vari centri della provincia. Negli ultimi mesi l’ondata di furti si è fatta impressionante.

Arrestato e rilasciato

A Sant’Antioco , domenica scorsa, i ladri hanno svaligiato una casa mentre i titolari erano al cimitero: i carabinieri hanno fermato un sospettato, ma l’arresto non è stato convalidato dal magistrato, e l’uomo è stato liberato. Un episodio che ha ulteriormente ampliato il senso di frustrazione diffuso tra i cittadini: «Non si sentono al sicuro – spiega il sindaco Ignazio Locci – e percepiscono una mancanza di giustizia. Anche quando si interviene in flagranza o si recupera la refurtiva, spesso gli autori restano impuniti».

Da Giba , il sindaco Andrea Pisanu rincara: «Chiediamo al ministro Piantedosi di aiutarci ad affrontare un fenomeno che rischia di degenerare. L’esasperazione cresce, e con essa il rischio che qualcuno scelga di farsi giustizia da solo». Le amministrazioni locali temono che la situazione possa generare tensioni sociali e investigano sul fabbisogno di un rafforzamento degli strumenti normativi e del presidio delle forze dell’ordine.

In ronda col parroco

Resta alta la tensione a Villaperuccio, dove qualche sera fa, per l’ennesimo allarme furto scattato in paese, alcune persone hanno tentato di rubare in chiesa e l’edificio sacro è stato circondato da diversi cittadini, molti dei quali armati di bastoni: una ronda di circa 60 persone presidia le aree ritenute più a rischio, in particolare la chiesa della Beata Vergine del Rosario. Partecipa anche il parroco don Diego Cerniglia: «Sì, anche io faccio le ronde. Mi trattengo a lungo in parrocchia e giro dove vivono persone più fragili e sole». La mobilitazione in paese è scaturita dopo due intrusioni in chiesa in pochi giorni: nella prima sono stati rubati 2.400 euro, nella seconda sono state sottratte le vesti della Madonna e compiuti danni alla struttura. Durante la messa in commemorazione dei defunti, il sacerdote ha invitato i fedeli alla calma ma ha raccomandato di non abbassare la guardia, ringraziando la comunità per le offerte destinate ai lavori rimasti in sospeso per via dei furti.

Auto e negozi nel mirino

Ieri a Carbonia gli agenti del commissariato locale hanno ritrovato una Fiat 600 del 1968 rubata nella notte tra sabato e domenica in via Messina: le indagini, avviate dopo una serie di furti in città e nei centri del basso Sulcis, hanno portato anche alla denuncia di un uomo. L’utilitaria era stata portata via da un garage insieme a utensili da lavoro e motoseghe dopo aver forzato la serranda.

Quella stessa notte, i malviventi hanno anche tentato (senza successo) di irrompere in una macelleria e svaligiato una pasticceria forzando l’inferriata sul retro e rubando merce indispensabile alla lavorazione quotidiana.

Le segnalazioni continuano anche per furti d’auto: una Fiat Punto è stata rubata sempre a Carbonia, in piazza Mercato, e un mezzo commerciale Iveco Daily tra Giba e Piscinas. Le indagini del commissariato di via Trieste procedono senza sosta, mentre sul territorio cresce la mobilitazione di cittadini e istituzioni.

L’appello è unanime: serve una risposta istituzionale chiara, risorse adeguate e una presenza rafforzata delle forze dell’ordine per ridare fiducia nello Stato e sicurezza reale alle comunità del Sulcis.

