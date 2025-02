Furti alla mensa, la rabbia dei poveri 

«Sono venuti a rubare quello che era per noi. Ci hanno portato via il cibo e questa è una cosa inaccettabile».In un lunedì come tanti, c’è la fila fuori dalla mensa del viandante in via Montenegro. Ordinatamente, i bisognosi attendono di ritirare i pacchi di viveri che i vincenziani nella sala interna della mensa, stanno preparando per loro. Ma il contenuto non sarà quello di sempre. Non ci saranno l’olio, i pelati, il prosciutto e i formaggi: sono stati portati via dai ladri nelle due incursioni della scorsa settimana.

La rabbia

«Quello che è successo è assurdo» dice Simone Nicolosi 51 anni, che un lavoro non ce l’ha e che poter mangiare viene in mensa a prendere i pacchi, «questo cibo è per noi che abbiamo bisogno e qualcuno ce lo porta via. È una vergogna incredibile». Poco distante ad aspettare c’è anche Giovanni Sollai anche lui 51 anni che aggiunge, «ci hanno rubato il pane, è un gesto che non trova giustificazioni. È come se uno rubasse il cibo al proprio fratello. Deve trattarsi davvero di gente senza anima».

Sergio Mameli, 76 anni, ci tiene a far sapere che «io lotto per avere da mangiare e non è giusto quello che è successo. Oggi non avremo quello che ci dovevano dare per colpa di persone senza scrupoli che sono entrati a rubare, io non posso mangiare perché hanno rubato». E ancora Giuseppe Podda 60: «Per me non è facile andare avanti. Sono invalido e non lavoro, e devo ringraziare chi qui ci prepara da mangiare».Ma la parola d’ordine qui è non arrendersi.

I volontari

Dentro infatti i vincenziani si affannano a mettere insieme i pacchi con quello che è rimasto del cibo donato da Amazon e dal Banco alimentare: cioccolato, biscotti, latte, lenticchie, fette biscottate, pasta. «Ma non ci saranno prosciutto, formaggio, olio e pelati» dice amareggiato il presidente della mensa Marco Pilleri, «sarà un pacco meno ricco ma di certo noi non lasciamo nessuno senza mangiare. Siamo in emergenza, questo è ovvio, per questo vogliamo lanciare un appello ai cittadini: chi può e vuole venga a portare un po’ di viveri». E ieri sono arrivati pane, focacce e dolci appena sfornati donati dalla bottega di via Marconi La Padaria mentre già sabato l’Eurospin aveva donato prosciutti confezionati.

L’appello

«Siamo senza parole per quello che è successo» dice la vice presidente Daniela Usai, «venire a rubare cibo destinato ai poveri è gravissimo. Noi non ci fermiamo perché crediamo in quello che facciamo e non ci lasciamo scoraggiare».

Per cercare di proteggersi nelle scorse settimane erano state montate le telecamere, «e le immagini» rivela il presidente Marco Pilleri, «sono adesso al vaglio di polizia e carabinieri. Purtroppo le telecamere non sono bastate per evitare le incursioni, speriamo bastino per trovare i responsabili. Noi intanto aspettiamo un tecnico per capire cos’altro possiamo fare per evitare nuovi furti».

RIPRODUZIONE RISERVATA