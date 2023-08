Furti ai danni dei turisti, in Procura piovono denunce 

Una decina di persone denunciate, ma soprattutto centinaia di vittime che stanno rientrando a casa infuriate per la “sorpresa” post vacanza. La Procura di Tempio chiude il mese d’agosto, e l’estate, con una montagna di fascicoli per furti ai danni dei turisti. Sono state individuate una decina di persone (quasi tutte con precedenti penali) che hanno battuto la costa gallurese partendo da Olbia. Le contestazioni riguardano furti con danneggiamento di auto parcheggiate nelle aree di sosta dei supermercati, anche durante il giorno, in tutta la zona del molo Brin a Olbia, nei parcheggi della spiagge di tutto il litorale gallurese, da Badesi a San Teodoro. I danni provocati ai turisti sono pesantissimi, le auto delle vittime sono state forzate e i proprietari depredati di denaro, dispositivi elettronici e altri oggetti di valore. Sono state rubate anche biciclette e altro materiale dai camper. I carabinieri e il personale del commissariato della città gallurese hanno segnalato ai pm di Tempio i componenti di un nucleo familiare di nomadi residenti da tempo a Olbia e alcuni pregiudicati olbiesi, i reati contestati sono furto con scasso e ricettazione. Le vittime sono spesso turisti del nord Europa, persone che lasciano la Sardegna con l’amaro in bocca. Un danno pesantissimo per l’immagine dell’Isola.

