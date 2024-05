Furti, aggressioni, molestie: allarme tra gli studenti «Più illuminazione e controlli» 

Furti, aggressioni e violenze di ogni tipo: in viale Sant’Ignazio la situazione è sempre la stessa ormai da mesi. Studentesse e gli studenti denunciano il “disagio sociale” che si respira nella zona e chiedono di «andare a studiare senza correre rischi e poter tornare a casa sani e salvi».

Le segnalazioni per molestie tra le ragazze sono all’ordine del giorno, i messaggi rimbalzano sulle chat whatsApp, hanno paura e si sentono abbandonate: «Non ci sentiamo sicure e siamo stanche di ripeterlo, perché poi di fatto nessuno interviene davvero per garantirci libertà e sicurezza», afferma Laura – nome di fantasia -, 23 anni, studentessa fuori sede di Giurisprudenza, «non voglio allarmare i miei, è già abbastanza difficile rassicurarli al telefono quando torno a casa la sera tardi».

Furti sulle auto

E poi ci sono i furti alle auto parcheggiate: «La scorsa settimana mi hanno rubato lo zainetto con tutti i documenti, per fortuna non avevo soldi e giusto ieri i vigili hanno trovato il portafoglio almeno quelli non devo rifarli», racconta Antonio Meloni, 20 anni, studente di Scienze politiche, precisando però di essere «solo l’ultimo della lista. La presenza delle telecamere potrebbe disincentivare i ladri, anche se il furto nella mia auto è avvenuto in pieno giorno, ma è la notte che corriamo i pericoli maggiori quando ci muoviamo al buio». Alle molestie e ai furti si aggiungono anche aggressioni o liti a cui ragazze e ragazzi terrorizzati assistono una volta usciti dalle loro facoltà.

«C’è un via vai di gente continuo che inevitabilmente condiziona la nostra vita accademica», spiega Alessandro Frongia, 20 anni iscritto a Giurisprudenza e rappresentante degli studenti, «più volte è stata segnalata la grave situazione su cui versa questa zona: è inutile che arrivi una pattuglia ogni tanto, qui servono una strada ben illuminata, visto che l’illuminazione pubblica è assente, e una presenza più costante delle forze dell’ordine nelle ore di punta, la sera e la notte in particolare, non alle nove del mattino».

Denunce continue

Decine i furti segnalati o denunciati negli ultimi tempi, ma «sono episodi che si registrano da anni», precisa Alessandro Ghinami, 20 anni, che frequenta Economia ed è il rappresentante gli studenti in carica. «Tutte le parole sulla sicurezza che sono venute fuori anche nei mesi scorsi sono cadute nel vuoto, c’è sempre un rimbalzo di responsabilità, ma a correre rischi sono sempre gli studenti». Per Ghinami basterebbero anche delle telecamere, ma «ogni volta che c'è da investire mancano i soldi».

Studenti e studentesse chiedono dunque una soluzione che «ci permetta di convivere serenamente e senza avere paura con le altre realtà presenti nella zona», aggiunge Ghinami, «vogliamo che il problema venga risolto, ma non vogliamo ghettizzare ulteriormente le persone che sono costrette a rivolgersi alla Caritas per avere un pasto caldo e un abito pulito, tanto meno vogliamo che questa venga spostata».

