Furti a scuola, uffici a soqquadro 

Due giorni di furti con scasso nella scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Decimomannu, in via Eleonora d'Arborea. Dopo il primo episodio, nella notte tra mercoledì e giovedì, mancavano all’appello solo cibo e bevande sottratte dal frigorifero a disposizione del personale scolastico. Diverso il colpo d’occhio che si è trovato davanti, ieri mattina, il personale Ata: cassetti e armadi sottosopra, stipetti aperti e svuotati, documenti e attrezzatura lanciati per aria. Ora è il momento di portare avanti le indagini, di cui si stanno occupando la polizia locale e i carabinieri la cui caserma è proprio sul lato opposto della strada dove è situato l'istituto scolastico.

La scoperta

A un mese dalla fine delle lezioni e a qualche settimana dal termine degli esami di terza media, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario è ancora operativo all’interno dei locali scolastici per svolgere attività di pulizia e manutenzione degli edifici, preparare i locali per il nuovo anno scolastico e gestire le pratiche amministrative. Giovedì mattina, al consueto orario di ingresso, qualcosa non andava. Una porta era stata forzata e il frigorifero del quale usufruiscono gli assistenti era aperto e inspiegabilmente vuoto. Sorpresi e spaventati, i dipendenti scolastici hanno allertato subito le forze dell’ordine. La mattina seguente la scena che si è presentata davanti ai loro occhi era ben peggiore. Per il secondo giorno consecutivo i malviventi si sono intrufolati nei locali scolastici (bidelleria, bagni e sala professori) lasciando tutto in disordine. Poco o nulla pare sia stato prelevato: «Si è trattato di un atto increscioso di puro vandalismo - ha dichiarato la dirigente scolastica Giuliana Angius - anche abbastanza fine a sé stesso visto che non è stato rubato praticamente nulla. È stata formalizzata la denuncia e ora il tutto è al vaglio delle forze dell'ordine».

La reazione

«Sono entrati nei locali della scuola - ha commentato la sindaca Monica Cadeddu - danneggiando alcuni spazi interni. Fortunatamente i danni materiali sono stati contenuti, ma la gravità del gesto resta intatta. Si è violato un luogo simbolo della nostra comunità: la scuola. Un luogo che appartiene a tutti, soprattutto ai nostri ragazzi, dove si costruisce il futuro, si coltivano valori, si formano cittadini».Un atto che lascia, prima di tutto, amarezza e indignazione: «È un’offesa alla comunità scolastica, ai docenti, al personale, alle famiglie e agli studenti che ogni giorno vivono la scuola con impegno e rispetto. È un attacco all’intera comunità».

L’edificio non è dotato di impianto di videosorveglianza: «Abbiamo sporto denuncia alle autorità competenti che stanno comunque svolgendo tutte le verifiche del caso. Da parte nostra rafforzeremo ogni azione possibile per migliorare la sicurezza degli spazi scolastici. Ci appelliamo anche alla cittadinanza: tutelare la scuola è una responsabilità collettiva», ha concluso Cadeddu.

