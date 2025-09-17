Furlani, un salto nell’oro 

Tokyo. È difficile non entusiasmarsi per la prima medaglia d’oro italiana ai mondiali di atletica leggera di Tokyo. Il volo di un ragazzo di vent’anni, predestinato al punto di aver scelto se diventare campione nel salto in lungo o nel salto in alto, atterrà sul gradino più alto del podio iridato. Mattia Furlani aveva spiccato idealmente quel balzo sei masi fa, dall’analoga posizione raggiunta ai campionati del mondo indoor di Nanchino dove aveva già battuto tutti. In quegli 8 metri e 39 centimetri c’è il suo percorso per arrivare a scrivere una pagina di storia dello sport: mai nessuno aveva vinto il titolo alla sua età.

La gara

Aveva cominciato con un salto nullo ma nel quinto ha migliorato di un centimetro il suo primato personale, fissando il nuovo a 8,39 e scavalcando il giamaicano Gayle, argento a 8,34, e il cinese Shi, bronzo con 8,33. Il suo salto scaraventa giù dal podio lo svizzero Simon Ehotter, che era terzo con 8,33 mentre il favorito greco Tentoglu si era dovuto arrendere dopo i primi senti per un problema fisico. Subito dopo l'ultimo salto, Furlani si è tolto il pettorale on scritto il proprio nome e lo ha mostrato al pubblico, andando a festeggiare con il suo staff e la mamma allenatrice Khaty Seck, avvolto in una bandiera tricolore. «Numeri uno, siamo i numeri uno», ha gridato.

Le parole

«Mamma ha fatto un lavoro incredibile in pedana: memorabile, lucida, concentrata», ha detto alla rai. «Siamo stati lucidi e ci abbiamo creduto, salto dopo salto. È stato un anno di crescita fantastico: fino a due anni potevo solo sognare tutto questo, adesso è realtà». «Ringrazio anche un po' me stesso, anche se il lavoro è ancora tanto e spero sia solo l'inizio, ha proseguito. «Faccio ciò che amo fare, ed è la cosa più bella di tutte, anche dell'oro. Grazie a tutta l'Italia: questa medaglia è per tutti voi». esulta anche il presidente Stefano Mei: «L’oro di Mattia è la ciliegina sulla torta. Finora con cinque medaglie abbiamo fatto meglio che a Budapest, ma spero proprio non finisca qui».

Gli altri azzurri

Si sono qualificati per la finale del triplo il bronzo olimpico Andy Diaz (campione mondiale ed europeo indoor quest’anno), con 16,94 e anche il bronzo europeo indoor Andrea Dallavalle con 17,08. Nei 1500 metri 7° Federico Riva in 3’35”33, nell’asta 11ª Roberta Bruni con 4,45. Out in semifinale nei 400 hs Ayomide Folorunso (54”37), Alice Muraro (54”50) e Rebecca Sartori (55”34).

RIPRODUZIONE RISERVATA