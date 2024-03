Furlani-Simonelli  doppio argento Bronzo di Dosso 

Glasgow. Sta diventando un’edizione storica dei Mondiali indoor quella di Glasgow per l’atletica italiana, che ieri ha conquistato altre tre medaglie. Due sono d’argento, una di bronzo. Brilla il secondo posto nel lungo di Mattia Furlani, diciannovenne saltatore dal talento smisurato (è bravo anche nell’alto) che si è preso il lusso costringere il campione olimpionico, il greco Miltiadis Tentoglou, al c0onteggio delle a seconda miglior misura, avendo eguagliato il suo 8,22. «Incredibile, una medaglia di questo calibro è pazzesco», il suo commento. «Ho acquisito molta esperienza e stabilità mentale con le ultime gare di alto livello alle quali ho partecipato», ha detto l'azzurro ai microfoni Rai, per poi commuoversi nel ringraziare la mamma Khaty Seck (ex velocista di origini senegalesi). Un argento «che mi fa tanto piacere», ha aggiunto tra le lacrime. «L'ho sognato tanto e raggiungerlo è un'altra cosa». Una medaglia che il 19enne delle Fiamme Oro Padova ha dedicato «a chiunque mi ha sostenuto lungo il mio percorso e a me stesso per tutto ciò che ho messo per arrivare qui. La strada è giusta ma è solo la prima tappa di un ungo cammino».

Il rettilineo

Se la pedana del salto non è stata altrettanto amica di Emmanuel Ihemeje (5° nel triplo con 16,90) e Roberta Bruni (10ª nell’asta con 4,40), il rettilineo ha invece regalato grandi gioie, dopo l’amara ma esaltante finale di Chituru Ali venerdì. Inatteso e bellissimo, alle spalle dell’imbattibile americano Grant Holloway (7”29), l’argento di Lorenzo Simonelli nei 60hs, cl nuovo record italiano di 7”43: «Non l'avrei mai detto: è una medaglia assurda, non ci credo. Un conto è avere le carte per vincere, un'altra è sapersele giocare», sottolinea in lacrime alla Rai.

Storico, infine, il terzo posto di Zaynab Dosso nei 60 metri in 7”05: «Dopo che ho visto Lorenzo ho detto “anche io mi devo portare qualcosa a casa”. Due anni fa ho perso la finale per 2 centesimi. Questa è un'Italia che sogna in grande. Ora si mettono sul tavolo delle carte pesanti», ha esultato avvolta nel tricolore.

Per l’Italia buone prove dal mezzofondo con Pietro Arese 7°nei 3 000 in 7’46”46 (due anni fa 8° nei 1500) e Federico Riva 11° in 8’02”66. Al femminile 13ªLudovica Cavalli (8’48”46). Oggi si chiude.

