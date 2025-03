Furlani salta nel… presente 

Nanchino. A vent’anni appena compiuti, Mattia Furlani non rappresenta il futuro dell’atletica internazionale. Con la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor vinta a Nanchino, il poliziotto di Marino ha dimostrato di essere già il presente di questo sport nel quale gli azzurri, con l’oro vinto anche nel triplo da Andy Diaz (e senza dimenticare Gimbo Tamberi nell’alto), sono diventati superpotenza da pedana. Se ad Apeldoorn Furlani aveva perso l'oro per un centimetro, stavolta con lo stesso minimo margine ha avuto la meglio sul giamaicano Wayne Pinnock (8,29 contro 8,30), a sua volta davanti d’un soffio all'australiano Liam Adcock (8,28).

Le parole

«Mai pensavo di poter competere con i grandi del mondo, esserci riuscito é un onore», le parole di Furlani a i microfoni della Rai. «Ho condotto un'ottima gara, ma potevo fare anche meglio, aspiro a fare meglio. Comunque sono contentissimo. Anche la rincorsa migliora, salto dopo salto». Furlani ha vinto con un lungo di metri l'8,30, «arrivato in un tentativo che doveva servire a qualificarmi». Questo oro «per me é qualcosa fuori dal normale, ora devo continuare così. I mondiali di Tokyo? Con tenacia e cattiveria si può fare ancora meglio» ha concluso.

Medaglia di legno

Se agli Europei aveva deluso (fiori dalla finale), stavolta Leonardo Fabbri non ha demeritato nel lancio del peso. Il toscano ha a scagliato l’attrezzo a 21,36 metri: una misura che gli consegnava il bronzo sino al penultimo lancio, quando l’americano Tyler Steen ha fatto segnare 21,62. L'oro é andato al neozelandese Tom Walsh (21,65), il bronzo all’altro statunitense Adrian Piperi (21,48).

Nel salto in alto Idea Pieroni è ottava con la misura di 1,89 superata al secondo tentativo (anche 1,85 alla seconda) e con tre errori alla quota successiva di 1,92, finendo vicina al bersaglio al terzo tentativo (asticella toccata con la coscia). Doppietta australiana con Nicola Olyslagers e Eleanor Patterson, a 1,97. Nei 60 ostacoli Elisa Di Lazzaro corre in un promettente 8”09, ma in semifinale sbatte contro un ostacolo ed è eliminata.

L’Italia chiude con due ori (mai successo) nei salti e l’argento di Zaynab Dosso nei 60 metri un’eccellente edizione dei mondiali.

