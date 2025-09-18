«Furlani ci ha fatto innamorare» 

«A 20 anni dà un bel messaggio ai suoi coetanei, e non solo è un ragazzo d'oro da tutti i punti di vista, ha una famiglia magnifica, ha talento e passione: la sua è una immagine bella e vincente per l'Italia». Stefano Mei si gode l'ennesimo gioiello dell'atletica azzurra: Mattia Furlani ha fatto innamorare tutti con il salto che lo ha proiettato nella storia dello sport. «È un po' come andare sulla luna», dice il presidente Fidal all'Ansa «se vinci un oro nell'atletica sei sicuro di essere sul serio il più forte di tutti. Alle Olimpiadi 46 Paesi nel nostro sport hanno vinto una medaglia, e questo dà la misura di quanto sia diffuso e facile da praticare in ogni angolo del pianeta. Può nascere un campione ovunque, non servono grandi mezzi o risorse».

L’Italia è arrivata a Tokyo con 89 atleti: «Io considero i 100 come il lungo, la maratona, gli ostacoli: guardo al risultato», spiega Mei, «Gimbo e Jacobs avevano avuto una stagione travagliata, io ho voluto portarli tutti: da ex atleta so che significa essere tagliati fuori e mancare un appuntamento importante come i mondiali, per questo io non lascio a casa nessuno. Poi, se i posti sono limitati, vanno fatte le scelte su criteri cronometrici e di misure e si sa che ogni scelta comporta una rinuncia».

