«Furia sugli italiani, non dobbiamo avere paura della verità» 

Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «Nessuno deve avere paura della verità», perché, «la verità rende liberi», risuonano durante la celebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo, la ricorrenza in cui si commemorano le vittime delle foibe e si rammenta l'esodo dei 350mila istriani, fiumani e dalmati costretti nel dopoguerra a lasciare la propria terra.

L’orrore taciuto

Una tragedia che il Capo dello Stato invita a salvare da ogni forma di «negazionismo» o di «giustificazionismo», e a non utilizzare «come strumento di lotta politica contingente». Perché la storia va guardata in faccia e raccontata per quello che è, nella sua complessità e anche nella sua ferocia. Così, Mattarella parla della «furia dei partigiani titini che si abbatté sulla popolazione», e della «politica brutalmente antislava perseguita dal regime fascista». Una violenza, quest'ultima, che «nessuno oggi può mettere in discussione» e che sarebbe «incomprensibile» evocare per «mettere in ombra le dure sofferenze patite da tanti italiani. O, ancor peggio», per «sminuire, negare o giustificare i crimini da essi subiti» nel dopoguerra. Le sofferenze subite dagli esuli e dalle popolazioni di confine, però, sottolinea il presidente della Repubblica «non sono e non possono essere motivo di divisione nella nostra comunità nazionale». Devono diventare un «richiamo di unità nel ricordo e nella solidarietà».

I siti mai censiti

Il presidente della Federazione delle associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati, Giuseppe De Vergottini, sottolinea che, «dopo 80 anni, ancora non abbiamo un sistema di rilevazione dei siti dove sono avvenute le esecuzioni». Molti di questi luoghi «ancora non si conoscono» impedendo così un concreto ricordo delle vittime «come il poter portare un fiore» su quelle tombe.