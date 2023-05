Furia russa, i Patriot salvano Kiev 

Kiev. Una notte squarciata per l’ennesima volta dai boati dell’antiaerea, che ha protetto la capitale dall’ottavo attacco aereo russo in sedici giorni, l’ultimo dei quali di portata «eccezionale».

L’inviato cinese

Sono sei i missili ipersonici Kinzhal lanciati dai russi contro la città, un primato dall’inizio della guerra. Ed eccezionale è il risultato rivendicato da Kiev: tutti e sei abbattuti, probabilmente grazie ai sistemi Patriot americani, ma non ci sono conferme ufficiali. La pioggia di missili non è certo un buon viatico per parlare di pace, mentre l’inviato cinese Li Hui ha iniziato il suo tour in Europa proprio da Kiev per poi proseguire nei prossimi giorni in Polonia, Francia, Germania e infine a Mosca, alla ricerca di una soluzione politica del conflitto.

Attacchi incrociati

Insieme ai Kinzhal, Mosca ha bombardato Kiev con missili Kalibr, razzi balistici e droni, in un’escalation tra le più gravi dall’inizio dell’invasione. I detriti sono caduti nei distretti di Shevchenkivskyi, Sviatoshynskyi, Solomianskyi, Obolonskyi e Darnytskyi, provocando danni, qualche incendio e tre feriti, secondo il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko. La Russia sostiene di essere riuscita a distruggere un sistema Patriot utilizzando un Kinzhal, mentre un funzionario Usa ha riferito che «probabilmente è stato danneggiato ma non distrutto». In ogni caso poteva andare molto peggio per Kiev, che porta a casa una vittoria delle armi occidentali proprio all’indomani del tour di Zelensky in Europa, nel quale ha incassato «potenti pacchetti di difesa» anche se gli ucraini continuano ad invocare gli F16. Mosca invece parla di escalation con le nuove armi a Kiev e denuncia una nuova giornata di attacchi in Russia, con un drone abbattuto nella regione di Bryansk e un altro a segno su un quartier generale dell’Fsb in quella di Kursk.