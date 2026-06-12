Furia contro le bollette-bis dell’acqua 

Alcuni tengono tra le dita la ricevuta di una bolletta che sostengono di aver già pagato, altri un sollecito da decine di migliaia di euro vecchio di anni. Da una settimana i cittadini di Capoterra affollano l’Ufficio tributi dopo la valanga di cartelle del servizio idrico inviata nelle loro case dal Comune.

Il problema

Per i capoterresi la necessità di attestare di aver già pagato il relativo consumo di acqua è ormai una prassi, visto che le società incaricate di riscuotere i tributi per conto delle amministrazioni cittadine che si sono avvicendate negli ultimi quindici anni non sono mai riuscite a separare i contribuenti morosi da quelli virtuosi.

Ma il mancato aggiornamento del database ha portato i residenti a dover dimostrare più volte di essere in regola con il pagamento delle tasse comunali: quindi quanto sta accadendo in questi giorni in città è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi simili.

La minoranza

Dai banchi della minoranza Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza sui servizi, invita all’immediata sospensione dell’invio delle cartelle e alla riscossioni di quelle già recapitate: «Ci risiamo. Molti cittadini rischiano di ritrovarsi con le ganasce fiscali a causa di tributi già pagati anni fa. Da giorni l’Ufficio dei tributi di via Diaz è affollato da cittadini infuriati, costretti a dimostrare pagamenti già effettuati. Mi è stato riferito che ci sono contribuenti che hanno portato allo sportello bollette del servizio idrico con importi che arrivano anche a 17mila euro e vecchie anche di dieci anni: per fare chiarezza, chiedo l’immediata sospensione delle riscossione e la verifica di eventuali errori sulle cartelle».

L’amministrazione

Il sindaco Beniamino Garau chiarisce la situazione: «Dopo il sollecito da parte di Arera, che aveva individuato errori nelle bollette del servizio idrico del 2023, siamo stati costretti a riemettere nuovamente tutte le cartelle. Si tratta dell’ultimo anno gestito dagli uffici comunali, come tutti sanno la fatturazione dall’anno successivo è passata in capo ad Abbanoa che si occupa, oltre che delle manutenzioni, anche dei pagamenti. Sarà l’ultima volta in cui i contribuenti dovranno dimostrare di aver saldato una bolletta del servizio idrico: i nostri uffici sono a disposizione dei cittadini, che hanno comunque la possibilità di inviare via mail la ricevuta dell’avvenuto pagamento».



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