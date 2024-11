Furia Bonato: penalizzati dall’arbitro 

Si può anche perdere una partita, soprattutto a Roma contro la Lazio (che con quella di ieri sera ha vinto, tra l’altro, cinque delle ultime sei). Così, però, fa male, malissimo. Nereo Bonato preferisce solitamente non aggrapparsi a presunti torti o, in generale, soffermarsi sull’arbitraggio, ma stavolta fa pure lui una fatica immane a trattenere la rabbia davanti ai microfoni dell’Olimpico. Il direttore sportivo è l’unico tesserato del Cagliari a presentarsi in sala stampa. «C’è sicuramente del malcontento e sono qua per manifestarlo», chiarisce subito col tono pacato ma perentorio allo stesso tempo. «C’è delusione per come è stata gestita la gara. Un arbitraggio che ci ha penalizzato», taglia corto, «soprattutto nella gestione dei cartellini che alla lunga si sono rivelati determinanti. In una gara così tranquilla», tiene poi a precisare, «avere otto ammoniti sembra quasi impossibile. E questo va sottolineato perché la squadra ha fatto una prestazione importante riuscendo a riprendere un risultato che ci vedeva sotto».

Un rimpianto dietro l’altro. «Sulla seconda ammonizione di Mina l’arbitro era di spalle, non vede. Nella concitazione va poi ad ammonire e quindi espellere un altro nostro giocatore penalizzando così questa partita ma anche la prossima che andremo ad affrontare». Oltre al danno la beffa, dunque. «Serviva un po’ più di lucidità e tranquillità nel gestire queste situazioni. Così non è corretto. Perché è vero che dobbiamo avere noi operatori una certa linea nei confronti degli arbitri, ma anche da parte loro ci deve essere la capacità di leggere bene le situazioni senza andare a infierire». Amaro, amarissimo il ds rossoblù. Persino il rigore non gli è andato giù: «Anche quell’episodio è molto difficile da decifrare. Ma la sensazione è che lo stesso Pellegrini entri a gamba tesa sul nostro giocatore che cerca di rinviare. Già quella situazione aveva creato dubbi e dissapori».

RIPRODUZIONE RISERVATA