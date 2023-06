Furgoni per lo street food, il Comune concede cinque posteggi 

Sono cinque i nuovi posteggi messi a disposizione dal Comune per la somministrazione di alimenti e bevande attraverso furgoni attrezzati per lo street food. Tre sono stati già assegnati nei mesi scorsi dopo la conclusione del primo bando di gara. I nuovi spazi individuati sono quelli di via Roma (lato Circolo Dolia), piazza Brigata Sassari, piazza Lavoratori, via Diaz e via delle Ortensie.

Le concessioni riguardano due fasce orarie: la mattina dalle 9 alle 14 e la sera dalle 16 alle 22. Le nuove concessioni avranno durata decennale, i concessionari potranno svolgere la loro attività solo all’interno degli spazi assegnati, pena la revoca dell’autorizzazione. Gli stalli dovranno essere lasciati liberi il giovedì (giorno dedicato al mercato settimanale) e in occasione di sagre o feste paesane. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà la decadenza della concessione.

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente via pec, all’indirizzo suape.parteolla@pec.it entro il 5 luglio prossimo. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Unione dei Comuni del Parteolla al numero 0707414116. (c. z.)

