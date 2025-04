Furgone sul cantiere Morto un operaio 

BOLOGNA. Si chiamava Francesco D’Alò, aveva 60 anni ed era originario della Puglia l’operaio che è morto ieri mattina, travolto da un furgone mentre lavorava in un cantiere della tangenziale di Bologna. D’Alò lavorava per la ditta 3s Safety per il posizionamento dei cartelli e della segnaletica. L’incidente, a quanto appreso, è avvenuto in un orario, poco prima delle 6, durante il quale il cantiere dopo i lavori notturni era in fase di rimozione. Il furgone ha travolto il mezzo della manutenzione e l’operaio - che aveva il compito di sbandierare, cioè di segnalare l’ingombro della carreggiata - si trovava dietro al mezzo ed è morto. Due suoi colleghi sono rimasti feriti. Duro il sindaco Matteo Lepore: «Chiederò al ministro Salvini di attivarsi urgentemente perché è l’ennesima morte sulla tangenziale di Bologna, chiedo allo Stato di fare la sua parte perché non possiamo continuare ad avere famiglie colpite da lutti di questo genere».

