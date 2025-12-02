Furgone si ribalta sulla 131 

Forse l’asfalto viscido a causa della pioggia all’origine dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla 131 all’altezza del sito di Santa Cristina, nel territorio di Paulilatino. Il conducente ha perso il controllo del furgone che, dopo aver sbandato, si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Sassari.

Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno aiutato il conducente ad uscire e poi lo hanno affidato ai soccorritori del 118. I vigili hanno messo in sicurezza l’area mentre gli agenti della polizia stradale di Laconi hanno effettuato i rilievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento.

