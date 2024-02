Furgone si ribalta in mezzo alla statale 554: disagi al traffico 

È rimasto miracolosamente illeso un giovane che ha perso il controllo del suo furgone, rovesciatosi al centro della strada statale 554 nel territorio di Selargius. Soccorso da alcuni automobilisti, il conducente ha subito detto di stare bene: non è stato necessario accompagnarlo in ospedale, nonostante l’intervento di un’ambulanza del 118.

Della vicenda si sono occupati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu arrivati sul posto per svolgere i rilievi e cercare di limitare le conseguenze alla viabilità. I disagi al traffico sono stati pesanti soprattutto verso le 7,30. Si sono create delle lunghe file anche perché è stato necessario recuperare il mezzo rimasto coinvolto nell’incidente autonomo.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari il conducente avrebbe, per cause da chiarire, perso il controllo del mezzo non riuscendo più a controllarlo. Il furgone si è rovesciato finendo in mezzo alla strada. Per fortuna non è rimasto coinvolto nessun altro messo. Chi ha assistito all’incidente ha tirato un sospiro di sollievo quando ha visto il giovane uscire dal furgone senza presentare alcuna ferita. Oltre a carabinieri e 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco. (r. s.)

