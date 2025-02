Furgone rubato e abbandonato dato alle fiamme nella notte 

Il furgone era parcheggiato in via Roma, dove chi l’ha rubato in precedenza l’ha lasciato incustodito. Qui il fuoco l’ha distrutto completamente, durante la notte tra venerdì e ieri. Alle squadre dei vigili del fuoco di Lanusei, inviate sul posto dalla centrale operativa del comando di Nuoro, non è rimasto altro da fare che estinguere le fiamme e bonificare l’area. Il mezzo, di proprietà dell'azienda di Marco Ghiani, commerciante di Tertenia, titolare di negozi di alimentari nell’abitato e nella marina di Sarrala, è stato avvolto dal rogo di probabile origine dolosa. Almeno questa sembra la pista privilegiata dagli investigatori. Oltre al personale del 115, nella via principale sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Jerzu che hanno avviato le indagini, che tuttavia non si annunciano facili. A dare l’allarme, intorno alle 4,30 del mattino, sono stati alcuni automobilisti che transitavano da quelle parti, ma in tanti sono stati svegliati dal boato provocato dall’esplosione degli pneumatici del mezzo. Gli investigatori hanno ascoltato il proprietario del furgone, mettendo nero su bianco il suo racconto iniziato dal furto del furgone. Ai militari il compito di passare al setaccio le immagini registrate dalle videocamere che guardano su via Roma, che durante l’incendio è stata illuminata a giorno dalle fiamme e dai lampeggianti dei mezzi di vigili del fuoco e carabinieri. Gli occhi elettronici potrebbero rivelarsi un coadiuvante nell’attività investigativa che la Procura della Repubblica di Lanusei ha affidato ai militari della stazione di Tertenia. (ro. se.)

