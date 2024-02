Furgone rubato e 16enne ferito: c’è una denuncia 

I carabinieri della Compagnia di Dolianova sono riusciti a dare un nome e un cognome all’uomo che nove mesi fa, a Dolianova, al volante di un furgone rubato, andò a schiantarsi contro alcune transenne in corso Repubblica provocando lesioni (fortunatamente non gravi) a un sedicenne: per quell’episodio è stato denunciato il 59enne di Dolianova Roberto Medas. L’uomo dovrà rispondere di furto, danneggiamento aggravato, lesioni personali.

L’episodio risale al 13 maggio scorso, quando era stato rubato un furgone Citroën Jumper intestato a una 50enne di Maracalagonis: nel corso della fuga col mezzo rubato, il ladro aveva urtato e danneggiato alcune transenne in metallo e rischiato di investire un sedicenne che in quel momento passava per il corso. Il ragazzo si era ferito.

Dopo le indagini, nei giorni scorsi è scattata la denuncia a piede libero.

