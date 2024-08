Furgone ribaltato, il conducente illeso 

Un furgone si è ribaltato sulla Carlo Felice poco dopo lo svincolo per Tramatza. Sono giunti sul luogo i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno provveduto a mettere in sicurezza del mezzo e a prestare i primi soccorsi al conducente. Che è stato successivamente affidato alle cure del 118 arrivato subito dopo. Sulla 131 sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica e chiarire le cause.

