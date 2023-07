Furgone nella scuola 

L'ultimo giorno prima delle vacanze per le alunne e gli insegnanti di una scuola elementare femminile di Wimbledon, si è trasformato in una tragedia. Una bambina di 8 anni è morta e si sono contati 16 feriti, dieci dei quali, comprese altre piccole allieve, sono stati ricoverati in ospedale, dopo che un grosso fuoristrada è piombato nel giardino dell'istituto e ha travolto persone e cose, come tavoli, bottiglie, snack e coperte del picnic organizzato per festeggiare la fine della scuola, sino a concludere la sua corsa contro un muro.