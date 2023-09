Furgone in fiamme sulla 131 

Una colonna di fumo sulla 131, nel territorio di Sardara. Ieri, intorno alle 13,30, un furgone che viaggiava in direzione di Cagliari, in seguito a un guasto, ha perso del carburante che ha provocato l’incendio. L’autista, operaio di Gonnosfanadiga, è riuscito ad accostare sulla destra e mettersi in salvo, ma nel frattempo le fiamme si sono propagate alla vegetazione riducendo in cenere la macchia mediterranea. I vigili del fuoco di Sanluri hanno domato il rogo e bonificato l’area e i carabinieri di Villacidro hanno regolato la circolazione per circa un’ora. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA