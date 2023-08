Furgone in fiamme nella notte 

Mezzanotte di fuoco lunedì nelle campagne tra la chiesetta di San Lussorio e lo stradello parallelo alla pista dell’aeroporto. Un furgone adibito a rosticceria è stato distrutto dalle fiamme. Era in uso a Rossano Selenu, di Tortolì. L’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì non è servito a evitare che il mezzo andasse completamente bruciato. Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sarebbero sprigionate dal vano motore, anche se sulle cause non c’è ancora alcuna certezza. Il personale del 115 non avrebbe trovato nessun innesco o comunque tracce riconducibili a un episodio doloso, per cui non è escluso il cortocircuito. Il furgone era parcheggiato in un campo incolto. I vigili del fuoco, allertati dalla sala operativa di Nuoro, hanno lavorato alcune ore tra le operazioni di spegnimento e la bonifica dell’area. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Tortolì. (ro. se.)

