Furgone finisce fuori strada,  un ferito in codice rosso 

Una sbandata improvvisa, poi l’impatto violento contro il guardrail e il volo nel terreno ai lati della strada. Ennesimo incidente ieri pomeriggio sulla Statale 292 nel territorio di Cuglieri: un furgoncino di una ditta di trasporti è finito fuori dalla carreggiata. Ferito il conducente che, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato con l’elicottero dell’Areus in ospedale per ulteriori accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, l’autista avrebbe perso il controllo del furgone su un tratto di strada rettilineo. Non sono ancora chiare le cause che hanno determinato l’incidente, dai primi rilievi è emerso che il mezzo ha urtato violentemente contro il guardrail e poi è finito in cunetta.

Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri, l’ambulanza del 118 e i carabinieri.

Gli operatori sanitari hanno prestato i primi soccorsi ma viste le condizioni del ferito, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus e l’uomo è stato accompagnato all’ospedale in codice rosso per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. ( v. p. )

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