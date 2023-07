Furgone distrutto dalle fiamme 

Incendiari in azione nella notte tra giovedì e ieri nel centro di Siniscola. Ignoti hanno dato alle fiamme il furgone frigo di una società ittica campana, che era posteggiato in via Gramsci a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri. L’allarme è scattato intorno all’1.30 di notte. Alcuni residenti, attirati dal bagliore delle fiamme, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di Murtas Artas.

I soccorsi

In pochi minuti sul posto è giunta una squadra di pompieri, che si è messa subito all’opera per domare le fiamme. L’intervento anche se non è servito a salvare il mezzo, che è andato completamente distrutto, ha evitato che le fiamme si allargassero, coinvolgendo le diverse auto che erano posteggiate nelle vicinanze. Per far luce sulla grave intimidazione e cercare di capire il movente del blitz incendiario, gli agenti del commissariato di polizia hanno avviato le indagini.

Le indagini

Gli inquirenti, avuta la conferma della matrice dolosa del rogo, hanno sentito diverse persone e visionato le riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area per tentare di individuare i responsabili dell’intimidazione. Il mezzo è di proprietà di una società campana che commercia prodotti ittici: in passato era stata oggetto di attentati intimidatori. Tre anni fa ignoti avevano dato alle fiamme, danneggiandolo gravemente, un capannone utilizzato per lo stoccaggio del pescato che si trova nella zona industriale. Ieri il nuovo episodio nella centralissima via Gramsci: chi è entrato in azione non si è fatto scrupoli per la presenza delle tante auto parcheggiate nella zona. Il rogo, partito nella parte anteriore del furgone, ha avvolto l’intero mezzo, andato completamente distrutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA