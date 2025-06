Furgone devastato dal fuoco 

Un incendio è scoppiato nella notte, nel centro abitato, di evidente natura dolosa. Le fiamme sono divampate, creando ingenti danni, quindi distruggendo un mezzo di trasporto per animali.

L'incendio è divampato intorno alle 3 del mattino, in via Quintino Sella, in un quartiere che fa parte integrante dell'area antica della cittadina, a ridosso della vallata di S'Adde. Preso di mira dagli incendiari un camioncino, utilizzato per il trasporto del bestiame. Le fiamme hanno devastato la cabina e il vano motore, che è andata completamente distrutto.

Assalto sotto casa

Si tratta di un camioncino che era parcheggiato davanti all'abitazione del proprietario, l'allevatore del posto, Luigi Citzia, di 50 anni, molto noto per l’attività culturale che svolge, in qualità di presidente dell'associazione culturale Macomer a Cavallo. Una associazione impegnata in diverse manifestazioni ippiche. Lo scorso mese di marzo ha organizzato anche la giostra equestre carnevalesca, "Currere a Pudda", che ha richiamato a Macomer migliaia di persone da tutta l'isola. Il crepitare delle fiamme e l'odore acre ha fatto scattare l'allarme, destando il sonno di tanti cittadini che, per il caldo tenevano le finestre aperte.

L’allarme

È stato lo stesso allevatore, proprietario del camioncino a dare l'allarme. I vigili del fuoco di Macomer hanno potuto fare ben poco per salvare la parte anteriore del camioncino, ma sono riusciti ad arginare le fiamme che potevano propagarsi ad altre auto parcheggiate nella stessa via, quindi nelle case adiacenti. Un pericolo erano anche le erbacce, che potevano generare un incendio nella vicina vallata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Silanus, che hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto.

Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, (i vigili del fuoco non hanno ancora stabilito ufficialmente le origini, che però appaiono dolose), ma quanto è accaduto appare preoccupante. «Sicuramente le origini sono dolose - commenta il proprietario, Luigi Citzia - aspettiamo il responso ufficiale dei vigili del fuoco e degli inquirenti». Nel giro di otto anni, sono cinque i mezzi dati alle fiamme nelle vie del centro. Nel 2017 un'auto è stata seriamente danneggiata. il 15 dicembre del 2019 era stata presa di mira l'auto di un imprenditore, mentre il 4 gennaio e il 30 ottobre del 2023 sono state distrutte dalle fiamme, per incendi di natura dolosa, le auto di altri due allevatori.

