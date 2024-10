Furgone della Caritas prende fuoco in un garage 

Vigili del fuoco in azione ieri sera in un garage di via Ospedale, dove ha preso fuoco un furgone della Caritas diocesana. I pompieri del distaccamento del porto sono intervenuti subito per domare le fiamme, prima che si propagassero al resto del caseggiato, e proprio grazie al rapido intervento si sono evitate conseguenze peggiori. I danni, gravi, riguardano soltanto il furgone dell’organizzazione umanitaria della Diocesi cagliaritana.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 19.30, quando dal garage di via Ospedale alcuni testimoni hanno notato che filtrava il fumo e hanno dato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due. La caserma dei Vigili del fuoco in viale Marconi ha immediatamente mobilitato la squadra che ha sede nel distaccamento del porto, quindi assai più vicino a via Ospedale, che in pochi minuti ha raggiunto la zona. I pompieri hanno aperto la saracinesca e rapidamente sono riusciti a domare l’incendio, che a quanto pare sarebbe stato causato da un cortocircuito nell’impianto elettrico.

«Era un furgone vecchio di almeno vent’anni, ma che comunque usavamo ancora», spiega don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana, «evidentemente un problema elettrico ha provocato il piccolo rogo che poi si è esteso all’intero mezzo». L’attività della Caritas non subirà per questo rallentamenti.

