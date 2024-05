Furgone contro auto sulla strada per il mare: due feriti 

Due feriti, fortunatamente non gravi: è il bilancio dell’incidente avvenuto sulla strada che conduce da Guspini a Sant’Antonio di Santadi. Martedì mattina un furgone Ducato guidato da Gianluca Furia, 44 anni, di Iglesias, ha tamponato una Fiat Panda in fase di rallentamento per svoltare a destra: al volante dell’utilitaria, finita fuori strada dopo l’impatto c’era Mauro Podda, 34 anni, allevatore di ovini, che si stava recando nella sua azienda agricola per accudire il bestiame. Podda e il passeggero al suo fianco hanno riportato ferite lievi e sono stati accompagnati all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino da alcuni automobilisti. I carabinieri di Villacidro si sono occupati dei rilievi tecnici.

La strada provinciale 65 è frequentata da allevatori e turisti che si recano nelle marine della costa di Arbus ed è assai pericolosa: lungo i bordi, per lunghi tratti, l’erba non è ancora stata falciata ed è alta, e in alcuni tratti limita la visibilità dei conducenti. L’importate arteria stradale necessita da tempo di un intervento della Provincia del Sud Sardegna anche per la mancanza della segnaletica orizzontale nei bordi e nella mezzeria. Assenti, nella quasi totalità del percorso, anche i dispositivi a luce riflessa che indicano il bordo della carreggiata in particolare durante le ore notturne. (m. s.)

