Furgone bruciato lungo la Statale 130 

Ieri notte, poco prima delle 4, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta per domare le fiamme su un furgone Iveco Turbo Daily posteggiato lungo la Statale 130 dir che collega Decimomannu e San Sperate, in uno spiazzo circondato da abitazioni e adiacente al terreno dove fino a qualche tempo fa risiedevano alcune famiglie rom. Il tipo di mezzo e il materiale vario che conteneva all'interno fa supporre che venisse utilizzato per il conferimento di materiali ferrosi o simili.

Le fiamme hanno incenerito la parte anteriore dell’automezzo e la vegetazione circostante ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Al termine dell’intervento gli operatori hanno avviato gli accertamenti: probabilmente l’incendio è di origine dolosa. Non è la prima volta che si verificano episodi simili anche se rispetto a qualche tempo fa il trend è sicuramente in diminuzione.

