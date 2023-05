Furgone a fuoco, è allarme  

Ancora un attentato incendiario ai danni di una commerciante algherese. Un’altra autovettura distrutta dalle fiamme: un chiaro atto intimidatorio sul quale stanno indagando i carabinieri. L’allarme è scattato nella notte tra domenica e lunedì, quando alla sala operativa dei distaccamento dei vigili del fuoco è arrivata la richiesta di intervento in via Vittorio Emanuele per un furgone Doblò trasformato in un tizzone ardente. Qualcuno ha cosparso il mezzo (di proprietà di un’imprenditrice impegnata nel campo della ristorazione) con del liquido infiammabile prima di dargli fuoco. Nell’incendio è stata coinvolta anche una Fiat Panda, seppure in maniera lieve. I pompieri sono entrati in azione alle 5 del mattino con una autobotte, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il furgone, ridotto a un rottame annerito.

Preoccupazione

Non è certo la prima volta che succede. Esattamente un anno fa la Jeep di una giovane commerciante del centro storico era stata data alle fiamme sul lungomare, all’ora di punta, davanti alle telecamere di videosorveglianza. Lo scorso marzo, invece, ignoti armati di una tanica di benzina, erano riusciti a trasformare un angolo di via Giovanni XXIII in una zona di guerra. Due auto distrutte e la facciata di un palazzo completamente annerita. «Non basta la ferma condanna e la solidarietà alle vittime: questi fenomeni devono essere contrastati», commenta il coordinatore cittadino dei Fratelli d’Italia, Marco Di Gangi. «Un'azione simile non può essere derubricata a vandalismo: si tratta di una reale minaccia alla serenità della nostra comunità», prosegue, ricordando che il suo partito ha già presentato un piano di interventi per la sicurezza urbana e il decoro. Anche Christian Mulas, dell’Udc, si dice preoccupato «per queste azioni criminali che da molto tempo stanno colpendo i nostri imprenditori. In Consiglio comunale chiederò al sindaco di intervenire con la prefetta per sollecitare l’incremento dei controlli sul territorio».

