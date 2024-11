Furgoncino distrutto dalle fiamme 

Sulle cause precise ancora non c’è certezza ma quell’incendio divampato poco prima di mezzanotte alla periferia di Massama sembra essere proprio un messaggio chiaro indirizzato al proprietario di un furgoncino. Un Fiat Doblò, di proprietà di un agricoltore, è andato completamente distrutto nel rogo. Gli agenti della squadra mobile hanno subito avviato accertamenti per fare piena luce sull’episodio accaduto nella frazione alle porte di Oristano.

L’allarme

Sono stati alcuni residenti nelle vicinanze a dare l’allarme quando hanno sentito un forte boato e subito hanno notato le fiamme sprigionarsi dal vano motore del furgoncino; in pochi minuti il fuoco ha avvolto il mezzo parcheggiato in via Carlo Emanuele, a un centinaio di metri dalla chiesa di Santa Maria Assunta. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme; subito dopo i vigili hanno messo in sicurezza l’intera area per evitare che le fiamme potessero propagarsi e causare ulteriori danni ad altri mezzi ma anche alle abitazioni vicine.

Il furgoncino bianco invece è andato completamente distrutto, nonostante il tempestivo intervento.

Gli accertamenti

I vigili del fuoco hanno ispezionato la zona alla ricerca di eventuali tracce di innesco e hanno raccolto tutti gli elementi utili per fare chiarezza sulle cause dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma sta prendendo piede che si sia trattato di un atto intimidatorio ai danni del proprietario del mezzo, che insieme al fratello possiede diversi terreni agricoli. In via Carlo Emanuele sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile della Questura di Oristano, guidati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, che hanno sentito a lungo il proprietario del furgoncino e hanno avviato le indagini. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza che potrebbero aver immortalato movimenti sospetti nella serata di lunedì.

RIPRODUZIONE RISERVATA