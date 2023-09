Furesi&Tilocca E Alghero diventa il set di una serie 

Un film nel film, anzi, una serie tv, girata ad Alghero. Il regista Cesare Furesi, dopo “Chi salverà le rose?” del 2017 ci riprova a trasformare la città catalana in un set per la fiction “Voglio andare ad Alghero alla ricerca del corallo perduto”, con una sceneggiatura ispirata al romanzo di prossima uscita di Giancarlo Tilloca. Insieme i due hanno fondato la società Narteus che si occuperà di produrre sia il libro sia la serie di sei puntate. «La storia di una sceneggiatrice, Debora, che stanca delle continue porte in faccia da parte delle case di produzione decide, spinta dall’amica Manuela, di lasciare Roma per una vacanza ad Alghero», racconta Cesare Furesi, «qui rimane folgorata dall’umanità di questo posto, scoprendo le verità di un centro piccolo». La storia si sviluppa tra misteri e colpi di scena e l’Alguer si potrà ammirare in ogni inquadratura. E “Alghero” di Giuni Russo sarà la colonna sonora. Canzone che l’artista lanciò nel 1986, un tormentone che ha regalato alla città notorietà in tutto il mondo. Coinvolti attori nazionali per il momento top secret. Così come era accaduto per “Chi salverà le rose?” (con Carlo delle Piane, Lando Buzzanca e Caterina Murino) sarà importante il sostegno del territorio. Alcuni imprenditori hanno già garantito il loro supporto, scommettendo su una serie che sarà un grande spot per Alghero.

