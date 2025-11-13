VaiOnline
Baratili.
14 novembre 2025 alle 00:28

Furbetti dei rifiuti, scattano controlli e multe  

I furbetti hanno le ore contate. A Baratili San Pietro diversi cittadini non stanno seguendo le regole della raccolta differenziata: nelle buste del secco è stata trovata carta ma anche plastica, lattine e addirittura vetro. Una situazione insostenibile, così il Comune ha deciso di dare una stretta.

«Nelle ultime settimane si è rilevato che la quantità di rifiuti indifferenziati prelevati dalle utenze domestiche del nostro Comune e conferite per lo smaltimento è sensibilmente aumentata – spiega l'assessore con la delega ai rifiuti, Giannantonio Madau – Un peccato visto che la percentuale di raccolta del secco che il paese era riuscito a raggiungere superava l'84%. Dalle segnalazioni degli operatori emerge che l’aumento non è dovuto a una maggiore produzione di rifiuti indifferenziabili, ma a un calo di attenzione nella corretta differenziazione di quelli riciclabili. All'interno dei sacchetti del secco sono stati individuati carta e cartone in quantità non trascurabili, plastiche riciclabili, lattine di alluminio e vetro».

Il Comune invita i cittadini a differenziare correttamente per salvaguardare l’ambiente e per evitare un aggravio dei costi di raccolta e smaltimento, particolarmente elevati per l’indifferenziato. «La ditta rafforzerà i controlli anche svuotando i sacchetti ove si renda necessario - spiega Madau - Verrà inoltre verificato che i sacchetti utilizzati per il conferimento del secco siano trasparenti per consentire agli operatori un controllo più agevole. Fatta salva la possibilità di sanzionare eventuali irregolarità, non verranno ritirati i sacchetti con rifiuti non conformi alla tipologia prevista».

