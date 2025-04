Fuoristrada sulla spiaggia di Cartoe, turisti sanzionati 

Un’operazione di controllo ambientale condotta dal Corpo forestale ha portato alla sanzione di quattro veicoli fuoristrada parcheggiati sull’arenile della spiaggia di Cartoe, a Dorgali. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della stazione forestale di Dorgali, affiancati dal personale della base navale di Siniscola e dagli specialisti del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale. I proprietari dei veicoli, tutti turisti stranieri, sono stati sanzionati per le violazioni delle disposizioni dall’ordinanza balneare e del codice della strada, che vietano espressamente l’accesso, il transito e la sosta di mezzi motorizzati sulle spiagge. Le sanzioni mirano a scoraggiare comportamenti dannosi per l’ambiente e a promuovere un utilizzo sostenibile delle coste. La tutela di questi ambienti fragili è fondamentale non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche per garantire la fruizione pubblica e sicura delle spiagge. Il Corpo forestale ribadisce l’impegno nel monitoraggio costante del territorio, specie delle aree costiere più sensibili, e sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini. Per qualsiasi comunicazione c’è il numero verde 1515.

