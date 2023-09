Fuoristrada per i barracelli 

La compagnia barracellare di Gadoni, apprezzata a livello regionale quanto a competenza e capacità operativa, continua a monitorare il territorio e non solo salvaguardando il patrimonio ambientale. Da qualche giorno lo fa servendosi di un nuovo mezzo, un Nissan Navara, acquistato dal Comune e ceduto in comodato. «È compito dell’amministrazione comunale sostenere l’importante attività - dice il sindaco Francesco Peddio - non posso che esprimere soddisfazione per l’eccellente lavoro che da diversi anni i barracelli con grande professionalità portano avanti su vari fronti». Soddisfatto il comandante della compagnia, Manuele Secci: «Abbiamo gradito tantissimo l’assegnazione di questo nuovo mezzo: ne faremo buon uso, cercando di essere sempre più operativi». (m. g.)

