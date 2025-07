Fuoristrada in una scarpata, muratore in Rianimazione 

È ricoverato in Rianimazione per i postumi del trauma toracico riportato nell’incidente accaduto a Oddoene, alla periferia di Dorgali. Giovanni Espa, 40 anni, muratore del paese, è in gravi condizioni e i medici mantengono riservata la prognosi. È arrivato nel primo pomeriggio di ieri all’ospedale San Francesco di Nuoro a bordo dell’elicottero dell’Areus attivato dalla centrale operativa del 118 di Sassari alla luce delle condizioni critiche in cui versava l’artigiano quando è stato soccorso da un primo equipaggio dell’ambulanza. Per estrarlo dal fuoristrada è stato fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco di Nuoro. Quasi illesa l’altra persona che viaggiava con lui, Maurizio Secci, suo compaesano, che ieri ha compiuto 38 anni. Il piastrellista è stato sbalzato fuori dal mezzo e per lanciare l’allarme al 118 ha raggiunto a piedi un agriturismo poco lontano. Anche lui è stato poi portato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, a cui lavorano i carabinieri della stazione del paese, intorno alle 11.30 il fuoristrada sarebbe precipitato in un burrone dopo che il conducente ne ha perso il controllo. Espa è rimasto incastrato tra le lamiere e quando è stato estratto le sue condizioni sono sembrate gravi al punto da far intervire l’elicottero per il trasporto urgente in ospedale. (ro. se.)

