Fuorimargine: la danza dell’autunno 

Creare qualcosa che ancora non esiste. Nuove sinergie, nuovi linguaggi, nuovi sguardi. Attraverso scambi, condivisioni e incontri tra artisti nazionali e internazionali, la XXIX edizione di Autunno Danza vuole portare in Sardegna performance originali. Fresco del riconoscimento dal Ministero della Cultura come centro di produzione di danza e arti performative della Sardegna, Fuorimargine torna, da domani al 10 dicembre, tra Cagliari (Sa Illetta) e Nuoro (Teatro Eliseo), con una nuova stagione di produzioni e prime assolute.

L’attività di Fuorimargine è arrivata al suo secondo anno e celebra con orgoglio il nuovo riconoscimento del Ministero e della Regione: «Essere stati riconosciuti come centro di produzione ci permette di lavorare nel territorio e investire in una semina. Obbiettivo del progetto è anche quello di aprire il nostro territorio e lavorare, partendo da qui, verso l’esterno» spiega una delle direttrici Momi Falchi. «Il nome Fuorimargine deriva proprio da un progetto che nasce per sostenere la creatività emergente. Volevamo fare qualcosa che fosse generativo e non solo chiudersi con il festival», continua l’altra direttrice, Giulia Muroni. Con l’entusiasmo generato da questa nuova veste istituzionale, il centro presenta una serie di lavori prodotti in seguito ad una residenza in Sardegna e progetti nazionali e internazionali che scelgono Autunno Danza per esordire in Italia.

Il programma

Apre Autunno Danza 2023 la prima nazionale di “Le Cirque Astéroïde” dell’artista svizzera Marie-Caroline Hominal (domani e sabato 9 a Sa Illetta): un semirimorchio al centro della scena, che diventa un palcoscenico, accompagna la performance dei danzatori. Si prosegue alla Manifattura, a Cagliari, con Marco D’Agostin, Premio Ubu come Miglior performer under 35, con due appuntamenti: lunedì 18 e martedì 19 settembre va in scena “Gli anni”, con la performer Marta Ciappina, e mercoledì 20 “Best Regards”. Continua Giovanfrancesco Giannini con “Cloud_extended” (giovedì 28 e venerdì 29 alla Manifattura), una riflessione sulla politica delle immagini e sulla rappresentazione mediatica dei corpi. Il programma di ottobre si apre con un progetto co-prodotto da Fuorimargine, che ha fatto quest’anno l’ingresso nella produzione per l’infanzia. «Grazie alla complicità con delle persone che di infanzia si intendono perché ci lavorano da anni e conoscono gli strumenti più profondi del performativo, creeremo nuovi esperimenti produttivi rivolti ai più piccoli», spiega Muroni. Giovedì 5 e venerdì 6 Alice Ruggero presenta in prima nazionale “Zilì” e seguirà, in prima nazionale, “Tana”, della Compagnia Tpo, in scena il 7 e 8 ottobre. Sabato 21 e domenica 22 arriva a Cagliari la coreografa e danzatrice Stefania Tansini, vincitrice del Premio Ubu Miglior performer under35 nel 2022, Con “My body solo”. Il programma prosegue con un’altra coproduzione di Fuorimargine in prima nazionale, “Acquitrini” del Collettivo Trifoglio in scena il 28 e 29 ottobre.

Novembre e dicembre

Nelle settimane successive il programma si sposta a Nuoro, al Ten, per gli appuntamenti con Panzetti - Ticconi (prima nazionale 7 e 8 novembre) e Igor x Moreno ( 11 e 12 novembre). Il 18 e 19 novembre si ritorna a Cagliari e il 22 e 23 novembre nuove tappe a Nuoro, dove arriva Simona Bertozzi con Vibrant Bodies. L’opera è prodotta da Fuorimargine e costruita durante un periodo di residenza in Sardegna lo scorso luglio. Per l’ultima parte del programma si torna alla Manifattura. Il 25 e 26 novembre arriva, in prima nazionale, una delle coreografe contemporanee più apprezzate in tutto il mondo: Constanza Macras con “I feel you”. Sabato 2 e domenica 3 dicembre per la prima volta in Italia Fuorimargine presenta “If you could see me now” di Arno Schuitemaker. Chiude il programma sabato 9 e domenica 10 dicembre la prima nazionale di un’altra produzione di Fuorimargine: “Erwartung” di Cristina Kristal Rizzo.

